Range Rover als hybride: de eerste details

Door: BV

De Range Rover heeft inmiddels meer dan veertig jaar geschiedenis en vier modelgeneraties op de teller staan. Maar de grote luxueuze SUV die het segment vorm gaf denkt nog niet aan plooien onder de druk van de CO2-lobby. Land Rover haalde reeds een krachttoer uit door de fonkelnieuwe generatie die rond deze tijd wordt geïntroduceerd helemaal in aluminium uit te voeren. Dat levert een gewichtsbesparing op van 420kg, wat voor ongeveer de helft van de totale verbruiksreductie van 22% instaat. Maar er is nog meer op komst. Halverwege 2013 komt de Range Rover er ook als hybride. Met een elektromotor die ondersteuning biedt aan de drieliter TDV6-dieselmotor.

Aan de stekker opladen is nog niet voor meteen (maar wel op komst) en toch helpt de elektromotor de uitstoot al naar omlaag. Daar heeft het bedrijf het over 169gr/km. Wanneer het onderste uit de kan wordt gehaald, kan de aanstormende Hybrid best vlot genoemd worden. De Britten claimen, zonder in detail te gaan, dat 47pk en 100Nm voldoende is om de prestaties van de zescilinder diesel op te krikken tot het niveau van de V8 met compressor (en 500pk) van de vorige generatie.

Net zo belangrijk voor het bedrijf is dat er op vlak van bruikbaarheid en terreinwaardigheid geen water bij de wijn wordt gedaan. Van de batterijen zal in het interieur of de koffer dan ook niets te merken zijn. Land Rover heeft onder het koetswerk voldoende plaats om die in te bouwen en tegelijk dezelfde bodemvrijheid te behouden. Een speciale verpakking en afscherming moet ervoor zorgen dat de hybride net zo goed tegen stof, water en rotsen kan als een normaal exemplaar. Je kan dus nog steeds door 90cm water.