Orkaan Sandy vernielt 200.000 wagens

Door: BV

Orkaan Sandy was de grootste Atlantische storm om ooit voet aan wal te zetten in de VS. De toegebrachte schade loopt in de miljarden dollars en uiteraard bleven de autoconstructeurs daarvan evenmin gespaard. Ford en GM hebben tot op heden nog geen overzicht gegeven van schade-aantallen, maar telwerk door de Japanse autoconstructeurs - die een jaar geleden ook de verwoestende aardbeving in Japan op hun bord kregen - leert ons in elk geval al dat die samen zo'n 15.000 nieuwe wagens naar de schroothoop mogen brengen. 6.000 daarvan dragen een Nissan of Infiniti-badge, 3.000 stuks zijn Toyota's. Honda en Acura zijn even hard getroffen, zij hebben 3.440 wagens die niet meer te redden zijn.

Chrysler, Hyundai, Kia en Karma leden ook schade, maar de aantallen daar zijn meer bescheiden met respectievelijk 825, 400, 200 en 320 stuks. Geen enkele fabrikant gaf aan wat de reële kost is van Sandy. Dat hangt overigens ook af van de verzekering van de autobouwers. Sandy bracht ook heel wat schade aan bij dealers, logistieke centra en productiefaciliteiten. Voorlopig geeft alleen Nissan cijfers vrij. Daar waren 56 dealers zo erg beschadigd dat ze moesten sluiten, maar 51 daarvan konden inmiddels weer hun activiteiten opstarten.

Het is evenwel niet allemaal kommer en kwel voor de autoconstructeurs. De Amerikaanse autodealer-associatie becijferde dat naast nieuwe wagens ook nog zo'n 200.000 voertuigen van particulieren onherstelbaar beschadigd zijn door Sandy. Terwijl dat natuurlijk slecht nieuws is voor de eigenaren in kwestie, gaat de organisatie er wel van uit dat het gros daarvan binnen de kortste keren vervangen wordt. Dat geeft op z'n minste een kleine impuls aan de markt.