Seat SUV is er in 2015

Door: BV

Bij Seat is de laatste tijd wat van bazen en designers gewisseld. En de nieuwe stuurman James Muir heeft de plannen voor een SUV, weerom bestemd voor productie op het MQB-platform, bevestigd. In 2015 moet die in de catalogus staan en als alles volgens plan verloopt kan Seat er jaarlijks 100.000 stuks van slijten.

Seat toonde eerder al de IBX concept die door onze landgenoot Luc Donkerwolcke tot stand kwam, maar de Spaanse onderneming gaat, nu Donkerwolcke elders ondergebracht is, niet voor die ontwerpstijl kiezen. Logisch want dat studiemodel dateert al uit 2011. Er werd eerder al groen licht voor gegeven, maar dat was een valse start. Er wordt aan een nieuwe concept gewerkt, maar die hoeven we zelf ook niet voor 2014 te verwachten. Muir geeft immers aan dat die ‘op de voet' gevolgd zal worden door de productieversie.