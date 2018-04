Beter laat dan nooit: Seat IBX

Door: BV

Het lijkt er op dat Seat dan toch nog een compacte SUV op de markt zal brengen. Het merk presenteerde eerder al eens een studiemodel - de Tribu - maar daar werd nooit meer wat van vernomen. Ook de in Genève voorgestelde IBX is een nog een concept, maar er is op z'n minst echte intentie om het model voor serieproductie door te ontwikkelen.

"De IBX is ontstaan uit de genenpoel van onze volgende modelgeneratie. Dit design-DNA zal een duidelijke impact hebben op al onze modellen," aldus Seat-designdirecteur Luc Donckerwolke. "En met deze ‘urban sports utility vehicle' bewijzen we dat we dankzij ons design, onze sportieve inborst en ons jonge karakter in staat zijn een voertuigconcept te ontwerpen dat uniek is binnen het SUV-segment." Uniek is de 4,26 meter lange, 1,80 meter brede en 1,62 meter hoge IBX zeker dankzij zijn gestrekte daklijn, teruglopende C-stijl en de toepassing van slechts twee portieren. Eveneens opvallend zijn de koplampunits die voorzien zijn van de karakteristieke V-vorm, een kenmerk van het Seat arrow-design. Dezelfde scherpe lijnen vervolgen hun weg naar de achterkant van de IBX. Hier zien we ook veel rechte lijnen en een strakke vormgeving.

Seat ziet het IBX studiemodel als een toekomstig stedelijk vervoersmiddel en monteert dan ook een milieubewuste aandrijflijn. In tegenstelling tot de IBE Concept is dat geen volledig elektrische aandrijving, maar een aan het stopcontact oplaadbare hybride die zich tot 45 kilometer uitsluitend elektrisch kan voortbewegen. De brandstofmotor zorgt er evenwel voor dat de actieradius vergelijkbaar is met die van een gewone auto, net als bij de Chevrolet Volt of Opel Ampera.

"Met de IBX geven we opnieuw duidelijk aan hoe intensief we bezig zijn met het vernieuwen van het merk SEAT, en hoe vastbesloten we zijn om te werken aan onze toekomst," verklaart James Muir, de baas van Seat, die er nog eens aan toevoegt dat de beslissing om de IBX te produceren eigenlijk nog niet genomen is, maar we laten ons daardoor niet op het verkeerde been zetten. De IBX staat in Genève met drie deuren, maar je mag er op rekenen dat het seriemodel er nog twee bij kweekt.