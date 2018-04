Aston Martin weer te koop

Door: BV

Investement Dar Company, een investeringsvehikel dat eigenaar is van 64% van de aandelen van Aston Martin en daarmee een controlerend belang heeft in het bedrijf, wil z'n complete aandelenpakket van de hand doen. Het kocht die in 2006 van Ford dat toen z'n groep luxemerken - The Premier Automotive Group - ontmantelde. De prijs bedraagt zo'n € 630 miljoen en is perfect vergelijkbaar met wat IDC er destijds aan Ford voor betaalde. Erg veel winst willen de Arabieren dus niet maken.

Dergelijk nieuws komt natuurlijk met de eerste speculaties over overnamekandidaten. Het Indische Mahindra & Mahindra komt nu al bovendrijven, maar ook Toyota wordt genoemd. Daar zou de aankoop van een sportwagenmerk wel eens kunnen passen in een plan om weerwerk te bieden aan de opmars van Volkswagen in de strijd om de grootste autoconstructeur ter wereld te worden. En het is natuurlijk goed voor het imago. Voor gefundeerde voorspellingen is het echter nog veel te vroeg.