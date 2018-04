Lamborghini Aventador ook als Roadster

Door: BV

De Lamborghini Aventador is nu zo'n anderhalf jaar op de markt, en met 1.300 orders op de teller, is het in z'n segment een regelrechte hit. En de cijfers krijgen weldra nog een extra duw in de rug, want dit is de dakloze telg, die gegarandeerd nog meer sensatie biedt. Geen Spider of Cabrio, maar een Roadster. Dat betekent dat je zelf aan het knutselen moet gaan om het dak eraf te krijgen. Dat bestaat uit een aantal lichtgewicht carbon en composietpanelen die volgens de Italianen in slechts seconden te monteren of te demonteren zijn. In het verleden is echter wel al eens gebleken dat het gemak van zo'n dingen te rooskleurig werd voorgesteld. In elk geval passen de stukken netjes in de neus en weegt het geheel samen 6kg, dus je heft je er alvast geen breuk aan. Een eveneens monteerbare windgeleider aan de voorruit moet ervoor zorgen dat je ook bij de topsnelheid van zo' maar eventjes 350km/u niet uit de auto gezogen wordt.

De vormgeving is door Lamborghini uiteraard vooral aan de bovenzijde aangepakt. De kleinste ingreep is het uitvoeren van alle boven de gordellijn uitstekende structurele koetswerkdelen (met uitzondering van de B-stijl die nu ook de rolkooi bevat) in glanzend zwart. Die ingreep verhult efficiënt dat de Aventador helemaal niet zo open is als je zou denken. De motorkapafdekking is dat nu overigens wel. Er is een centrale ‘ruggengraat' aan toegevoegd die aan weerszijden wordt geflankeerd door grote hexagonale openingen waardoor de V12 te bewonderen valt. Een elektrisch bediend ruitje tussen beide voorzetels houdt wind tegen, maar filtert ook het motorgeluid. De bestuurder kan dus een beetje regelen hoe intens hij de 700pk sterke 6,5l atmosferische V12 wil horen.

Het gewicht van de Roadster zal door de extra verstevigingen ter hoogte van de B-stijl wellicht wat hoger liggen, al weet Lamborghini ook 10kg te compenseren door andere 20/21-duims velgen te monteren.

Geheel gespeend van belastingen en transport of leveringskosten, rolt de Aventador Roadster de fabriek uit voor € 300.000 rond. Daarmee koop je dan wel een supersportwagen die zichzelf met vierwielaandrijving en een gerobotiseerde zesbak naar 100km/u keilt in exact drie tellen. Het duurt nog even voor je kans hebt om er één in het wild te spotten, maar foto's hebben we gelukkig met hopen.