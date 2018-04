Nu met 5pk meer: Caterham 7 Supersport R

Door: AUTO55

Onlangs stelde Caterham haar turbogeladen R600 ten toon, en nu blijkt er ook onderaan de ladder wat te bewegen. De 175pk sterke Superlight R300 krijgt gezelschap van deze Supersport R, die nog eens 5pk extra uit zijn Ford 2.0 litermotor perst. Maar laat dat stevige prestaties niet in de weg staan. Op betere momenten sprint de open sportwagen in een seconde of vijf naar 100km/u, terwijl je stevig ingesnoerd in een vierpuntsharnas en manueel schakelend de bochten in duikt. En om je bij te staan wordt een differentieel met beperkte slip standaard gemonteerd. Voor een kant-en-klaar exemplaar gaat er £ 27.995 van de rekening. Volledig zelf aan de slag gaan kan ook, wat een besparing van £ 3.000 oplevert. Dromen kan alvast door de plaatjes te bekijken.