ZF vindt 9 versnellingen genoeg

Door: BV

De jongste jaren is de strijd om enkele procenten extra efficiëntie en - bijgevolg - een lagere CO2-uitstoot onder meer ontaard in een opbod van transmissieverhoudingen. Bij de manuele transmissies spant Porsche de kroon met een handbediende zevenbak voor de jongste 911-incarnatie. Bij de automaten zijn 8 versnellingen bij de toppers al regel eerder dan uitzondering. En onder meer fabrikant ZF, een gigant in z'n marktsegment, bouwt negentrapstransmissies. En het is nog niet gedaan, want onder meer Lexus en Hyundai hebben reeds aangegeven aan een automaat te werken met 10 verzetten. ZF echter, zegt nu dat de "natuurlijke grens" erg dicht bij is. Het bedrijf vind meer dan 9 transmissies nutteloos.

Meer versnellingsbakverhoudingen betekenen meer complexiteit en een hoger gewicht als de duurzaamheid buiten schot moet blijven. Meer omvang en gewicht zijn tegenstrijdig met het streven om een lager verbruik. Volgens ZF-baas Stefan Sommer zijn we aan het kantelpunt. Een achttrapsautomaat drukt het verbruik met 11% ten opzichte van een exemplaar met slechts 6 verhoudingen. Een negenbak doet ongeveer 16% beter ten opzichte van hetzelfde ijkpunt. Bovendien is de efficiëntie van een normale transmissie erg hoog: ZF zit nog slechts 11% van het theoretische maximum.