Honda Civic Type-R krijgt 300pk

Dat werd bevestigd door Yasuhisa Arai van Honda's R&D Center. En fijn ook, want de vorige edities kwamen amper voorbij de 200-grens. Modeljaar 2015 beschikt nog steeds over een 2.0 liter benzinemotor, maar dan geholpen door een heuse turbo. Honda wil vooral de Renault Megane RS Tropy de loef mee moet afsteken tijdens een namiddagje Nürburgring, en dat kan men niet zomaar.

Volgens de praatjes krijgt de Type-R ook een mechanisch limited slipdifferentieel en misschien zelfs vierwielsturing; volgens een systeem dat Honda onlangs in Japan presenteerde en de auto nog sneller en efficiënter laat reageren in de bochten. Hoe het er allemaal precies gaat uitzien, en wat dat dan kosten zal, hebben we voorlopig het raden naar. Maar we hebben wel een paar vermoedens.