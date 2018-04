Renault Megane RS Trophy steekt weer tandje bij

Door: BV

Uit de tweeliter turbomotor van de Megane RS wordt al 250pk en 340Nm gepuurd. Maar er werd nog eens grondig naar het blok gekeken, en Renault perst er nu nog eens 15pk en 20Nm extra uit. Dat lukt door de turbodruk op te drijven van 2,3 naar 2,5 bar, het motormanagement aan te passen en het inlaatsysteem te wijzigen. Je vindt het blok op de speciale editie Megane RS Trophy die in niet meer dan 500 stuks het licht zal zien.

Dankzij de extra reserve slaagt de RS Trophy erin een sprinttijd van 6 tellen en een topsnelheid van 254km/u neer te zetten. De kilometer vanuit stilstand neemt 25,4 tellen in beslag. De officiële verbruiksgegevens hebben het over een gemiddelde van 8,2l/100km en 190gr/km CO2-uitstoot. Dat is gek genoeg 2 deciliter en 5 gram minder dan de gewone Megane RS met 250pk.

Het CUP-chassis is voor de gelegenheid opgewaardeerd met Bridgestone Potenza-banden, die om specifieke 19-duims velgen zijn geklemd. Die zijn getooid met een zwart lijntje. LED Dagrijlichten, een zwart dak, nieuwe achtervleugel en een specifieke stickerset zijn de overige uiterlijke wijzigingen. De lak kan je bestellen in wit, zwart, grijs of geel. Die laatste tint is nieuw.

Aan de binnenzijde is de Trophy uitgerust met Recaro kuipzetels in stof of leder en een scherm waarop een aantal mechanische parameters (als turbodruk) is af te lezen.

De prijs bedraagt € 34.500 en het orderboek opent op 1 september.