Ford Transit Custom Econetic verbuikt minder

Door: BV

Alles moet zuiniger en - als het even kan - minder schadelijk voor het milieu. En net als de meeste constructeurs vergrijpt Ford zich al snel aan een eco-term waarvan de originaliteit hoge toppen scheert. Of niet, dat doet minder ter zake. De Transit Custom, bestelwagen van het jaar, zou als Econetic gemiddeld nog maar 6l/100km verbruiken en elke kilometer 159g CO2 uitstoten. Dat heeft hij te danken aan voorzieningen als Acceleration Control, dat de versnellingskracht van een lege of deels beladen Transit beperkt tot het niveau van dat van een volgeladen exemplaar. Een toepassing die de dorst met 4 tot 15% reduceert, aldus Ford.

Onderhuids ligt een 2.2 liter Duratorq dieselmotor die 100pk naar de wielen stuurt. Een start-stopfunctie is standaard aanwezig en moet de dieselconsumptie verder naar beneden helpen. In de stad zou er zo tot 10% bespaard kunnen worden. Verder is de Econetic uitgerust met een uitschakelbare snelheidsbegrenzer (110km/u), een bypass voor koelvloeistof om de opwarming te versnellen, een versnellingsbak met langere eindoverbrengingsverhoudingen (+6%) alsook banden met een lage rolweerstand en aerodynamische wieldoppen. Optioneel kan er ook voor een vaste snelheidsbegrenzer worden gekozen, afgesteld op 90, 100 of 112km/u. De utilitaire Amerikaan is vanaf nu bestelbaar, met korte of lange wielbasis en drie brutogewichten. Leveringen starten begin volgend jaar.