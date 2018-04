Ford Transit Custom werkt in stijl

Door: BV

De nieuwe Ford Transit Tourneo Custom paseerde reeds de revue. En op het bedrijfsvoertuigensalon van Birmingham staat de versie te blinken die uitsluitend voor functionele doeleinden is bestemd. En dat is voor de duidelijkheid géén vervanger van de huidige Transit, maar een nieuw model met een laadvermogen tot één ton. Het merk met het Blauwe Ovaal herschikt z'n bedrijfswagenprogramma wat. De Transit wordt daarin het zware werkpaard.

Deze nieuwe Transit Custom is nu ook voorgesteld als bestelwagen, maar wanneer het gamma later dit jaar in Europa op de markt komt, zal de catalogus ook nog een bestelwagen dubbele cabine en kombi omvatten. Er komt een versie met korte wielbasis die in het totaal 4,97m meet en één met lange wielbasis die aftikt op 5,34m. Zelfs de korte variant biedt voldoende ruimte voor drie europallets van ten minste een meter hoog te vervoeren. Het laadschot heeft een doorlaadfunctie om veilig ladingen tot maximaal drie meter lengte te vervoeren. En nu we ons toch over de afmetingen buigen - de ruimte tussen de wielkasten bedraagt meer dan 1,22m.

De Transit Custom hult zich in een opvallend modieus en dynamisch lijnenspel voor een werkrakker. En het blijft niet beperkt tot de binnenruimte. Ford belooft een cabine die de lat voor het segment weer hoger legt. Niet alleen op vlak van vormgeving, maar ook wat de uitrusting betreft. Zo is er een in de achteruitkijkspiegel geïntegreerde achteruitrijcamera en is er spraakherkenning. Het nieuwe platform is 37% stijver dan dat van de huidige compacte Transit en dat kan niet anders dan goed nieuws zijn voor de veiligheid, de geluidsproductie en het weggedrag.

Bovenop de voortrein ligt een 2,2l dieselmotor. Die is er in versies met 100, 125 en 155pk. De eenheid is uitgerust met een start/stop-systeem om het verbruik verder te helpen reduceren. De CO2-uitstoot bedraagt 174gr/km, wat overeen stemt met een verbruiksgemiddelde van 6,6l/100km. De besteller vraagt bovendien pas om de 2 jaar (of 50.000km) een onderhoudsbeurt.