Toyota GT86 krijgt gezelschap

Door: AUTO55

Er wordt al langer gespeculeerd over de komst van een opvolger voor de illustere Supra, het V6-sportmodel dat in de jaren '90 hoge ogen gooide en iets na de eeuwwisseling onsterfelijk werd op het witte doek. Men had zelfs al een richtprijs en een jaar van commercialisatie voorzien. Dat de wereldwijde recessie roet in het eten zou gooien, leek niet onoverkomelijk, maar nu is er toch goed nieuws uit de bus gevallen. Topman Akio Toyoda heeft zijn personeel de opdracht gegeven er zo snel mogelijk werk van te maken. Van niet één, maar twee nieuwe sportwagens met een grote T.

Een opvolging voor de 'kleine Ferrari' MR2 (Midship Runabout 2-seater) klinkt wat ons betreft erg logisch, al zal het topmodel in ieder geval voorrang krijgen. Nu al houden we rekening met een wachttijd van een jaar of vijf - de ontwikkelingsperiode van de GT86 in gedachten houdend - alvorens we een exemplaar in handen krijgen. Er wordt zelfs gefluisterd dat het Amerikaanse Tesla - dat mee instond voor de RAV4 EV - mee in het project zou stappen. Al steekt BMW daar misschien op tijd een stokje voor.