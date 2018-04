Nissan GT-R gaat voor snelste tijd

Door: AUTO55

In 2009 slaagde de Nissan GT-R er in een rondje Nordschleife binnen 7 minuten, 26 seconden en 70 hondersten af te haspelen. Het geupdate model, dat weer van een extra scheut vermogen profiteert, zou er liefst 8 seconden minder over doen. Dat beweert Kazutoshi Mizuno, Chief Engineer bij Nissan.

De man voegt er evenwel meteen aan toe dat er nog verbetering mogelijk is. Zo verklaart hij dat de raceklare GT-R Nismo GT3 de 'ring in minder dan 7 minuten kan verkennen, maar dat zulke bolides niet tellen voor het grote publiek. Net zoals andere extreme speelvogels dus, die volgens de Japanner al na enkele uren aan een motorrevisie toe zijn en niet thuishoren in de hoek der productiewagens.