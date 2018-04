Altijd maar sneller: Nissan GT-R

Door: BV

Bij Nissan is een technische aanpasbeurt voor de GT-R inmiddels een gewoonte. Ook in 2013 wordt het model verder verfijnd.

De 550pk sterke 3,8l V6 met twee turbo's krijgt ditmaal nieuwe injectoren. Die zijn accurater en dat levert wat meer enthousiasme op in het midden van het toerentalgebied. Een nieuwe ventileerklep voor de turbo's is wat minder brutaal en dan is er ook nog een nieuwe oliepan die helpt om een meer constante oliedruk te verkrijgen.

Met het onderstel is al meer gerommeld dan met Michael Jackson z'n aangezicht. Ditmaal zijn de dempers, veren, de voorste antirolstang, de camberbouten en de drijfstangen aangepast. Tot slot is er ook nog wat aan de koets aangepast. De GT-R MY2013, die vanaf de lente leverbaar is, krijgt extra versterkingen aan de dwarsbalk onder de voorruit (waaraan ook het dashboard en het instrumentarium zijn opgehangen). Daardoor vervormt het koetswerk minder in extreme situaties.

Jan Modaal in z'n GT-R zal van al die aanpassingen niet al te veel merken. Als hij al z'n zintuigen aanscherpt, mag hij zich evenwel verheugen op een verfijnd comfort, een GT-R die snediger instuurt en tegelijk stabieler bij hoge snelheden. Exacte prestaties zijn nog niet vrijgegeven. In sprinttijden verwachten we nauwelijks verschil, al zal een ronde Nürburgring ongetwijfeld weer wat sneller kunnen.