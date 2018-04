Opel Adam: geen stroom, wel power

Door: BV

Adam is het product dat Opel moet introduceren in het segment van de compacte, hippe stadsrakkers. Hij wil er een potje pesten tegen onder meer de Citroën DS3, Mini en Audi A1. Maar de elektrische versies die elk van bovenstaande constructeurs heeft ontwikkeld zal hij gerust laten. Opel maakt geen Adam op stroom, hoewel dat wel op de verlanglijst stond. Hoge ontwikkelingskosten en beperkte verkoopsvooruitzichten gaan niet samen met de financiële dieetkuur waarop Opel staat.

Een Adam op sportschoenen staat wel op de planning. Die wordt misschien niet zo extreem als de DS3 Racing, maar de Mini Cooper S mag de borst alvast nat maken. De 1.6T uit de Corsa OPC past probleemloos onder de kap en heeft een langere adem dan wat de snelle Corsa nu doet uitschijnen. Er meer vermogen uit halen dan tot op heden het geval was, bijt niet alleen de compacte concurrenten in de schenen, maar kan ook helpen om de prijsbonus tegenover de eerder genoemde Opel te verantwoorden. Opel zelf hint naar de komst van de Adam OPC maar er gaat nog geen enkel detail over de lippen. Wij denken er echter binnen het jaar meer van te zien. Tot het zover is moeten we het stellen met beeld van de gewone Adam.