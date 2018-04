Auto55 rijdt naar de Kerstman en neemt mee...

Door: BV

Rovaniemi in Fins Lapland, boven de poolcirkel, is de uitvalsbasis van de Kerstman. Auto55 brengt de witgebaarde kerel volgende maand een bezoek, net op tijd om nog een paar extra pakjes in z'n slee te proppen en door de vriendelijke Rudolf naar onze contreien te laten afzakken. Tenminste, dat denken we. Hoog tijd om in je pen te kruipen. Dat kan overigens perfect virtueel op onze kerstpagina.

Je brief wordt onderdeel van een ketting die als het van autofabrikant Mini afhangt de grootste brievenketting ooit wordt. Vertegenwoordigers van Guinness World Records zullen daarop toekijken en wij zorgen er persoonlijk voor dat je brief ook echt bij de Kerstman terechtkomt, met de nodige foto's als bewijs. De inhoud is natuurlijk tussen jou en de pakjeskoning, maar je hoeft natuurlijk niet altijd om wereldlijke dingen te vragen. Hier kan je je brief schrijven.