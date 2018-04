McLaren 12C Can-Am is te koop

Door: AUTO55

In augustus van dit jaar kregen we de eerste foto's van deze snelheidsduivel te pakken, maar van productie was toen nog geen sprake. McLaren GT, de race-afdeling van het merk, is er nu toch uit en geeft je voor omgerekend € 468.000 de kans om zelf zo'n 12C Can-Am aan te schaffen. Maar dan enkel voor het zicht of circuitgebruik; De 639pk sterke Brit mag de openbare weg niet betreden en is daar uiteraard ook niet geschikt voor bevonden. De band gaat vanaf maart aan het rollen, om vanaf midden 2013 een eerste klant gelukkig te maken. Snel zijn is de boodschap: er worden slechts 30 exemplaren gebouwd.