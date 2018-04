Lemercier Revelation als jongensdroom

Door: AUTO55

De 22-jarige Jeremy Lemercier ziet de toekomst rooskleurig in, met scherpgelijnde auto's en hopelijk een betaald postje bij een of andere autoconstructeur. Twee jaar geleden kwam de jonge Fransman al eens in de belangstelling terecht nadat hij een futuristisch aandoende Intuition een digitaal leven schonk, deze keer geldt de Revelation als onderwerp van de dag. Lemercier ging de mosterd halen bij Mazda, BMW en ook wel Ferrari om zijn nieuwste creatie vorm te geven. Maar of die ook echt rijden zal valt nog af te wachten. De jonge ontwerper mag zich anderzijds wel verheugen op een uitje naar het Top Marques Festival in Monaco, dat half april plaatsvindt, om er zelf de bolide voor te stellen. Vooralsnog bestaat die enkel in digitale vorm, zoals je hier kan zien.