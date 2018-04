Volgende Mercedes S-klasse wordt (nog) veiliger

Door: AUTO55

De S-klasse staat al jaar en dag bekend als de maatstaf inzake luxe, comfort, veiligheid en technologische vooruitgang. Bij de volgende in rij zal dat niet minder het geval zijn. Mercedes liet kennen dat het nieuwe slagschip meer camera's aan boord zal dragen dan ooit tevoren, die allen in functie van actieve veiligheid zullen fungeren. Zo zal hij bijvoorbeeld van een 360°-functie gebruik maken, zodat automatisch inparkeren tot de mogelijkheden behoort. Geen overbodige luxe.

Een resem andere camera's werken voor het Pre Safe System dat (plots overstekende) voetgangers en fietsers in kaart brengt en de auto aan het anticiperen zet. Geen echt nieuwtje, al claimt de autobouwer dat de systemen in de nieuwe S van een vooruitstrevende aard zijn. Hetzelfde verhaal komt ter sprake als we de komende LED-koplampen onder de loep nemen. Deze zullen naast hun gebruikelijke doel ook voetgangers, dieren en andere obstakels in het donker kunnen herkennen om deze vervolgens extra 'uit te lichten' zodat de bestuurder ze sneller en beter te zien krijgt.

Verder spreekt het merk over gordelairbags voor de achterpassagiers en een sterk verbeterde Magic Body Control, alweer een systeem zich op camera's berust en niet langer door radarsensoren laat rijden. De kijkers bevinden zich voorin en 'lezen' het wegdek tot 50 meter voor de auto. Op het moment dat een hobbel, kuil of dergelijke wordt opgemerkt gaat de luchtvering reageren. En dan kunnen we het nog hebben over het doorontwikkelde Distronic Plus, dat de koets automatisch op de gekozen rijbaan houdt en bijstuurt op momenten dat de bestuurder het stuurwiel niet meer volledig meester is. De auto die Mercedes momenteel aan het testen is, pakt zelfs met digitale spiegels uit - zoals Audi dat eerder al voordeed - maar of die hun weg naar het productiemodel zullen terugvinden is nog niet helemaal duidelijk. Hoe de volgende S er zal gaan uitzien blijft ook in mysterie gehuld, al kan je je intussen wel aan enkele plaagbeelden vergapen. Om een idee te krijgen.

Update: De veiligheidssystemen in beeld