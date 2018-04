Audi R8 E-Tron met digitale binnenspiegel

Door: AUTO55

Een digitale binnenspiegel heeft zo z'n voordelen. Het beeld is altijd haarscherp en wordt automatisch aangepast aan externe factoren. Bij tegenlicht bijvoorbeeld, of 's nachts. We zagen het al eerder in de R18 TDI tijdens de afgelopen 24u van Le Mans, en binnen afzienbare tijd dus ook in de R8 E-Tron, met behulp van elektronicagigant Samsung. Audi maakt nog niet bekend of deze technologie de weg naar andere segmenten zal vinden en of ze dat überhaupt ook nuttig vinden. Bij de R8 is het een beetje van moeten gezien het acuut gebrek aan zichtbaarheid naar achter. Het AMOLED-schermpje meet 7,7 inch in diameter en is verbonden aan een lichtgewicht camera, ongevoelig aan temperatuur- schommelingen. Bovendien laat het specifieke ontwerp van de behuizing geen aerodynamische verschillen toe.