Ford Focus WTCC rolt met de spieren

In kader van de hernieuwde interesse voor de WTCC heeft tuningspecialist Mountune een opgevoerde doch straatlegale Focus in de aanbieding. De opvallende verschijning laat zich bedienen door de 1.6 liter Ecoboost die in plaats van de gewoonlijke 182pk nu 201pk aflevert. Nog geen Focus ST dus, maar toch best potent. Verder krijgt de reeks een aangepaste versnellingsbak en een sportief ingesteld uitlaatsysteem.

Hoewel er dus wel van een vermogenswinst kan gesproken - zij het van bescheiden aard - werkt deze WTCC Limited Edition vooral op de oogspieren. Een blauwe bestickering in de sfeer van het rallygebeuren zorgen voor contrast met de Frost White koetswerkkleur en de replica achttienduimers lijken zo van de S2000 gestolen. Ze zijn omgeven door prima Yokohama-rubber van het type Advan Sport. Het gebeurt wel vaker dat Ford de Engelsen met een speciale reeks verrast, maar deze rakker wil de oversteek maken. Prijzen zijn er nog niet, maar we hebben wel een uitgebreide fotoreeks voor je klaarstaan.