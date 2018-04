Toyota GT86 Hybrid in de pijplijn

Door: AUTO55

Een cabrioversie werd eerder dit jaar reeds aangekondigd, maar dat er een hybride op komst is stond nog niet in de sterren geschreven. Het dakloze wonder verwachten we voor het eerst op het autosalon van Genève terwijl de Hybrid allicht pas vanaf 2015 het licht ziet. Hij zal in ieder geval krachtiger worden dan de doordeweekse GT86, aangezien de 200pk sterke 2.0 boxermotor gewoon op post blijft. Een elektromotor doet daar nog eens 50pk bij, als we ontwikkelingschef Tetsuya Tada mogen geloven. Nu enkel hopen dat de 'pure' rijbeleving niet in het gedrang komt.