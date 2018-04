Hier is de nieuwe Toyota RAV4

Door: BV

De Toyota RAV4 is toe aan een generatiewissel. Die debuteert later deze week op het Autosalon van Los Angeles, voor een première van een Europese editie met bescheiden wijzigingen die wellicht voorzien is voor het Autosalon van Genève, in maart van volgend jaar. Een teaser mocht er eerder al af bij de Japanners, en nu zijn de eerste beelden van het model uitgelekt. Zowel de binnen- als buitenzijde worden onthuld.

Wat we er alvast uit afleiden is dat de RAV4 weerom meer de kaart van de sportieve elegantie speelt. Die evolutie is een constante sinds de eerste editie werd gelanceerd in 1994. Technische details zijn er nog niet, maar erg lang zullen we niet meer op motorgegevens (voor de Amerikaanse markt) moeten wachten.