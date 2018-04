Toyota plaagt met nieuwe RAV4

Door: AUTO55

Op het totaalpakket is het nog wachten tot het einde van de maand, want dan zal de Japanse grootmacht de sluier lichten van haar nieuwste RAV4. Het model pionierde midden jaren '90, waarna zich een ware trend in gang zette. En met de kleinere Urban Cruiser in het achterhoofd - die minder brokken maakte - wordt met de nieuwe RAV4 ongetwijfeld alles op alles gezet.

Alle details ontbreken, maar uit de plaatjes kunnen we afleiden dat de designtaal van de nieuwe Auris netjes wordt doorgetrokken. Afspraak op 28 november in Los Angeles, waar onder meer ook de elektrisch aangedreven Fiat 500e, Mercedes' SLS Black Edition, de Chevrolet Spark EV en grote broer Camaro Hot Wheels worden voorgesteld.