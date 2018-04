Hennessy Venom GT2 krijgt 1.500pk

Door: AUTO55

De nieuwe Venom GT2 die binnenkort voor $ 1,2 miljoen van eigenaar verandert, maakt nog steeds veelvuldig gebruik van koolstofvezel en een actieve achtervleugel om extra neerwaartse druk op te wekken. En dat is nu meer dan nodig, gezien de straatvlegel een serieuze vermogensinjectie krijgt toegediend. Meer dan 300 paarden komen erbij, waardoor de drukgevoede 7.0 liter V8 nu ruim 1.500pk via een Ricardo zesversnellingsbak naar de achterwielen sluist. Een bak met 7 verzetten - in combinatie met schakelpeddels achter het stuur - behoort ook tot de mogelijkheden. Prestatiecijfers kwamen nog niet bovendrijven, al lijkt het niet meer dan logisch dat de nieuweling het sprintje naar 100km/u in minder dan 2,2 seconden afwerkt en tot 440km/u kan optrekken. Compleet van de pot gerukt dus, maar daarom niet minder leuk. Andere aanpassingen vertalen zich vooral naar het exterieur, met een nieuw setje koplampen als grootste blikvanger.