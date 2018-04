Elektrische Fiat 500 niet voor Europa

Door: AUTO55

Zijn komst deed al wat stof opwaaien. In die zin dat het Californische machtswezen de Italiaanse autobouwer haast verplichtte om een elektrisch aangedreven 500 op de Amerikaanse markt los te laten. Dat Fiat aan elk exemplaar omgerekend € 7.800 verloor, mocht geen excuus wezen. Het verwondert dan ook niemand dat de guitige stadsrakker Europa laat voor wat het is. Geen 500e voor ons dus, of toch niet via de invoerder. In de Verenigde staten moet de liefhebber er ongeveer $ 35.000 voor neertellen.