Fiat 500e: het is van moeten

Door: AUTO55

Was het maar zo dat dit elektrisch geladen karretje op de markt wordt gebracht omwille van ecologische redenen. Maar zoals wel vaker moeten we de motieven elders gaan zoeken. Het is immers de staat Californië die eist dat autobouwers een uitstootvrij model op de markt gooien, op straffe van uitsluiting. Dus produceren de Italianen hun 500e met een omgerekend verlies van € 7.800 per stuk. Van een motivatie gesproken. Op technische praat moeten we nog een paar dagen wachten, tot het model zijn opwachting maakt tijdens de American Music Awards. Daarna verhuist hij naar de LA Auto Show, waar het grote publiek kan kennismaken.