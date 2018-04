Chevrolet Spark EV officieel

Door: AUTO55

Eerder deze maand kwam ons het gerucht ter ore dat de Spark EV als plug-in hydride zou verschijnen. Maar die praatjes werden de kop ingedrukt na de publicatie van de eerste testbeelden. De Spark EV heeft namelijk genoeg aan een 130pk sterke elektromotor en lust dus geen benzine. Het modelletje, waarvan de verkoop in de lente officieel van start gaat, zal ongeveer $ 25.000 vergen van de klant, nog voor de plaatselijke fiscus z'n zegje heeft gedaan. Toch kan je hem nu al tegenkomen in het stedelijk gebied van Californië, waar de geladen Chevy de marktlancering voor is vanwege het officiële showdebuut op het Salon van Los Angeles. Deze jaarlijks terugkerende autobeurs vangt traditioneel eind november aan, en in dit geval komt dat neer op nog een enkel nachtje slapen.

Over een actieradius laat Chevrolet nog niets los. We zijn er wel al achter dat het 20kWh en 254kg wegende lithium-ion batterijenpakket in 20 minuten tot tachtig procent kan worden opgeladen, wat in schril contrast staat met de 7 uur laadtijd die nodig is om de hele pot te vullen. Via een smartphone-app kan je het proces in de gaten houden.

De Spark EV krijgt Chevrolet's nieuwe infortainmentsysteem MyLink meegeleverd, vergelijkbaar met de AppRadio van Pioneer. Het gros van de functies zijn vooraf geïnstalleerd, maar om bijvoorbeeld te kunnen navigeren dien je een speciale app te downloaden. Vervolgens sluit je de telefoon op MyLink aan en het zevenduims display fungeert dan als navigatiesysteem via je smartphone. MyLink is zelfs klaargestoomd voor Apple's stembesturingssysteem Siri.

Chevrolet biedt maar liefst 8 jaar garantie (met maximaal 100.000 kilometer). Of de Spark EV ook naar Europa komt, is nog niet geweten.