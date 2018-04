Hyundai Grand Santa Fe voorgesteld

Door: AUTO55

De zevenzitter, die zich primair op Amerikaanse klanten richt, is op dezelfde leest geschoeid als de Santa Fe met 5 zitplaatsen maar profiteert van een 6cm langere wielbasis om ruimte vrij te maken voor de derde zetelrij. Wat ook betekent dat passagiers op de tweede rij nog eens 3,5cm winnen.

Om hem helemaal hip te maken biedt de stoere Zuid-Koreaan de mogelijkheid om de eerste achterbank in te ruilen voor zogenaamde 'captain chairs'. De individualistische aanpak. De extra bank kan overigens volledig worden gedemonteerd, met een enorme laadruimte tot gevolg. Precieze details kennen we nog niet -het motorenaanbod komt in principe overeen met dat van de Santa Fe- en op de lancering zullen we allicht nog tot het voorjaar moeten wachten. Maar niet op de foto's uiteraard.