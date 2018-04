Ford Mykey houdt uw kinderen aan de leiband

Door: BV

Samen met de facelift van de Fiësta, waarvan we u al het eerste rijverslag serveerden, introduceert Ford een nieuw veiligheidssnufje. Dat heet Mykey en is in essentie een programmeerbare sleutel. Die is bedacht om ouders de kans te geven om jonge, rijdende kinderen wat beter in het gareel te houden, maar zou bijvoorbeeld ook in een bedrijfsomgeving gebruikt kunnen worden om restricties aan de bestuurder op te leggen. Allemaal ter promotie van een veiliger weggedrag. Bestuurders jonger dan 25 zijn immers tot twee keer vaker betrokken bij een fataal ongeluk. En ze rijden ook vaker blikschade - getuige de astronomische premies die verzekeringsmaatschappijen voor dergelijke leeftijdscategorieën aanrekenen.

Ford zal eigenaars van een voertuig uitgerust met nieuwe systeem (nu enkel de Fiësta, tegen 2015 het complete gamma) de mogelijkheid geven om functies te programmeren. Zo kan een maximumsnelheid ingesteld worden, kan het volume van de audio-installatie beperkt worden en kan verhinderd worden dat mensen de stabiliteits-systemen van de auto uitschakelen. Je kan tevens programmeren dat de radio helemaal geen geluid geeft tenzij de gordels in gebruik zijn. Ja, zelfs de waarschuwing voor het brandstofpeil eerder laten weergeven.

In Noord-Amerika hoort Mykey inmiddels tot de standaarduitrusting van de meeste voertuigen. De basisversie van de Fiësta heeft het niet, maar vanaf uitrustingsniveau Trend is het standaard.