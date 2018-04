Mercedes CLA45 AMG mag al buiten spelen

Door: BV

Mercedes compacte vierdeurs-coupé op de technische basis van de A-Klasse - de CLA - maakt zich op voor z'n marktintroductie begin volgend jaar op het Autosalon van Detroit. Inmiddels mag ook de potigste variant, de CLA45 AMG, al buiten spelen. Die verwachten we enkele maanden later op het Autosalon van Genève.

De huis-tuin-en-keuken-CLA zal het net als de A-Klasse met voorwielaandrijving moeten stellen. Maar de tweeliter viercilinder turbomotor die tussen de voorwielen van de CLA45 AMG wordt gelepeld wordt een vermogen van 300 à 350pk toegedicht. En tot wel 450Nm koppel. Die cijfers zijn nog niet bevestigd, maar het is in elk geval wel duidelijk dat Mercedes ze niet alleen toevertrouwd aan de eerste as. Vierwielaandrijving zal ze netjes spreiden. Een 7-trapsautomaat met dubbele koppeling krijgt dat allemaal te verwerken.