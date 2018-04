Nog meer BMW 4 Coupe Concept

Door: AUTO55

Eerder vandaag ging de 4 Coupé Concept voor het eerst naakt. De productversie ervan zou de huidige 3 coupé in de loop van volgend jaar kunnen opvolgen. Met alle vizieren op de Audi A5 gericht natuurlijk, die immers ook niet gewoon A4 coupé heet. De Vier is niet alleen 2,9cm langer, maar ook 1,6cm lager en 4,4cm breder dan de huidige 3 Sportief. De wielbasis groeide 5cm en meet nu 2,81m, terwijl de spoorbreedte vooraan met 4,5cm en achteraan zelfs met 8cm is toegenomen.

LED-verlichting aan weerskanten is amper nieuws. Details in geborsteld aluminium die de buitenkant versieren, springen meer in het oog. Na het instappen ben je omringd door zwarte panelen en Schiaparellibruin leder met contrasterende stiksels -onder toeziend oog van BMW Individual- om het verschil met de 3 nog verder uit te werken. In zekere zin wil het merk ons een kleine 6 coupé verkopen (en dat zal hen nog lukken ook). Ondanks een gebrek aan meer gedetailleerd cijfermateriaal, hebben we toch een uitgebreide fotospecial voor je klaar.