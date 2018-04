Vygor Opera, de eerste RUV

Door: AUTO55

"VYGOR OPERA is real now!" staat er in koeien van letters op het persbericht te lezen. Een bericht dat voor de helft bestaat uit het schreeuwlelijke logo, de datum van verzending en de vermelding dat het om een persmededeling gaat. En dus komen wij, en jij dus ook, te weten dat het piepjonge bedrijf uit Vicarello bij Livorno klaar is met de ontwikkeling van het allereerste racing utility vehicle, kortom RUV. De vierwielaangedreven Opera wordt in de lente van volgend jaar gepresenteerd.

Slechts 150 exemplaren zullen het daglicht zien. Elk van hen uitgerust met een 2.0 turbo die 300, 350 of 420pk naar de wielen stuurt en sprintcijfers van 5,9 tot 4,9 seconden belooft. In een meer dan 1,5 ton wegende koets die exact 2 meter breed, 4,86m lang en toch ook wel 1,62m hoog is - een bodemvrijheid van 24cm niet te vergeten. Wat ook meteen de U in RUV verklaart. Uiteraard wordt deze zuiderling niet kant-en-klaar verkocht. De klant heeft de keuze uit een waslijst van mogelijkheden voor de binnenhuisarchitect. Allemaal made in Italy uiteraard. Wat dat allemaal mag kosten weten ze voorlopig enkel bij Vygor.