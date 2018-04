Hyundai werkt topper Equus bij

Door: BV

Bij ons is er in de catalogus geen spoor van een Equus, of van de Genesis die wel werden aangekondigd maar met een tanende economie toch maar in de kast bleven zitten. Maar in Korea is er wel een markt voor een grote Hyundai met uitgesproken Mercedes-trekjes. Die kan je overigens krijgen met een 3,8l V6 met 334pk en een 5-liter V8 met 416pk. De automaat wordt echter bediend door een hendel die voor de afwisseling weer eens recht uit een BMW afkomstig lijkt.

De Equus is voor modeljaar 2013 in elk geval aangescherpt. Het front kreeg herwerkte lichtunits en de ook de omvangrijke grille is aangepast. Aan de achterzijde wordt voor één keer wat zuiniger met chroom omgesprongen dan voorheen. En in de lichtblokken zijn nu ook LEDs verwerkt.

Binnenin kunnen de Koreanen zich alvast verheugen op een nieuwe aankleding, een compleet digitale boordplank en een analoge klok in de middenconsole om tegengas te geven aan al dat modernisme. Het stuurwiel is eveneens nieuw, en de designers hebben het gepresteerd om nog meer hout te verwerken.

Ten slotte is ook de veiligheidsuitrusting aangescherpt. Er is nu een systeem dat je dode hoek in de gaten houdt en een head-up-display projecteert de instructies van het navigatiesysteem en je snelheid tegen de voorruit.