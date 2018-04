Opel sluit fabriek in Bochum

Door: BV

Dat de Europese automarkt momenteel geen recordcijfers laat optekenen is algemeen geweten. Maar de sector kampte ook al voor de jongste economische horde met een structurele overcapaciteit. Ons land is de spijtige getuige van de pijnlijke gevolgen die dat met zich mee brengt. En het is niet alleen Ford Genk dat in de brokken deelt. Opel Antwerpen ligt eveneens vers in het geheugen.

Nu hebben de Duitsers ook bekend gemaakt dat de faciliteit in het Duitse Bochum de deuren zal sluiten. Dat is voorzien voor 2016, wanneer de huidige Zafira er uit productie gaat. Er staan 3.300 rechtstreekse arbeidsplaatsen op de tocht.

De Duitse GM-dochter moet stevig in de kosten snijden. Het bedrijf zal dit jaar naar verwachting 1,5 tot 1,8 miljard verlies boeken. Opel heeft wel een ambitieus productplan op tafel liggen, met liefst 23 nieuwe producten en modelvarianten tegen eind 2016, maar zelfs in de meest positieve inschattingen blijft het productie-apparaat te omvangrijk. Zowel de Duitse overheid als de vakbonden proberen het banenverlies nog te beperken, maar de slaagkansen van die missie zijn onduidelijk.