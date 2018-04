Hier is de nieuwe Skoda Octavia

Door: BV

De Superb hoeft zich vooralsnog geen zorgen te maken, maar de Passat zal de hete adem van de nieuwe Skoda Octavia in zijn nek moeten voelen, want de derde generatie van het model is stevig gegroeid. Zo nam de lengte met 90 millimeter toe en de breedte met 45 millimeter, wat totale afmetingen oplevert van 4.659 en 1.814 millimeter. De wielbasis van de nieuwe Octavia meet 2.683 millimeter en dat is bijna elf centimeter meer dan voorheen. Skoda beweert dat vooral de achterpassagiers van deze extra lengte profiteren. De knieruimte zou er met 73 millimeter zijn toegenomen en de hoofdruimte bedraagt nu zelfs met 980 millimeter. Dat zijn serieuze winsten. De bagageruimte meet standaard 590 liter en daarmee belooft de nieuwe Octavia de grootste koffer in z'n klasse te hebben. Het gewicht nam daarentegen met 102kg af.

Wat gebleven is, is het kenmerkende no-nonsense Skoda-design. De nieuwe Octavia laat zich opnieuw typeren als een klassieke vierdeurs sedan waarbij vorm minder belangrijk is dan functie. Korte overhangen en een meer naar achteren geschoven C-stijl brengen een snuifje meer dynamisme dan tot op heden het geval is.

De nieuwe Octavia is vanaf een leeg vel papier ontworpen maar moet natuurlijk wel zo veel mogelijk uit de rekken van moederhuis VW plukken. Daar zit ook heel wat veiligheidsuitrusting bij. Neem nu de noodstopfunctie Front Assistant (vanaf mei 2013), rijstrookassistent, automatische remingreep bij een ongeval (om een vervolgaanrijdingen te voorkomen), het beschermen van de auto in een ongevalsituatie (Crew Protect Assistant), vermoeidheidsdetectie en een actieve motorkap ten gunste van voetgangersbescherming. Knieairbags (standaard) en zijairbags achterin (optie) zijn tevens voor het eerst in een Octavia te vinden.

Dat de nieuwe Skoda Octavia een auto van deze tijd is, merk je ook aan de elektronische assistentiesystemen die verkrijgbaar zullen zijn. Een goed voorbeeld daarvan is de Adaptive Cruise Assistant. Dit systeem houdt automatisch een ingestelde afstand aan tot de voorligger, terwijl de nieuwe Intelligent Light Assistant automatisch grootlicht aanzet of uitschakelt. Met de Automatic Parking Assistant is automatisch inparkeren mogelijk en tevens een primeur in een Skoda is verkeersbordherkenning (onderdeel van het Traveller Assistant pakket). Verder is er nog Driving Mode Selection waarmee de bestuurder specifieke auto-eigenschappen met een druk op de knop kan aanpassen, een elektrisch bedienbaar panoramisch schuif-/kanteldak en Volkswagen's nieuwste multimediasystemen waarbij pas bij een handbeweging de functies op het scherm worden getoond.

Op het motorengamma gaat Skoda nog niet diep in, al zal het gros wel gewoon identiek zijn aan die van de Golf VII. Het blijft voorlopig bij de vermelding dat de nieuwe Octavia geleverd gaat worden met vier benzinemotoren en evenveel dieselmotoren. Later volgt nog een aardgasvariant. Op de instapversies van de TSI's en TDI's na beschikken alle uitvoeringen over een start/stop-systeem en energierecuperatie. Het motorengamma loopt tot en met de 180pk sterke 1.8 TSI en het schakelen verloopt via een handbak of een DSG-automaat. In de toekomst is vierwielaandrijving mogelijk en ook aan de sportieve Octavia RS wordt achter de schermen al gewerkt. Waar Skoda voorlopig wel wat over wil zeggen, is over de zuinigste telg. Die krijgt een 1.6 TDI tussen de voorwielen die niet meer dan 3,4l/100km nodig heeft. Dat is een CO2-emissie van amper 89gr/km.