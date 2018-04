VW Golf VII verder uitgespit

Door: AUTO55

De Golf VII zou 5,6cm langer, 1,3cm breder en 2,8cm lager worden dan het bestaande model, en toch zou hij zo'n 100kg minder gewicht op de weegschaal zetten. Dat heeft alles te maken met het gebruik van lichtgewicht staal en aluminium, maar ook door onder meer lichtere motoren en -stoelen te monteren. De basisversie zou niet meer dan 1.150kg wegen, wat gezien de afslankkuur van de Audi A3 niet helemaal onverwacht aankomt.

Binnenin zou het plaatsaanbod zijn toegenomen dankzij de langere wielbasis, die met een kleine 6cm groeit, en voortaan krijgt de eigenaar 350 in plaats van 380 liter bagageruimte ter beschikking. Het XDS-differentieel, dat we in de huidige Golf GTI terugvinden, wordt vanaf de lancering beschikbaar op alle versies. En dat geldt ook voor adaptieve besturing, verkeersbordherkenning, noodremhulp, rijstrookassistentie en adaptieve cruise control. Vermoeidheidsdetectie zou zelfs tot het standaardpakket behoren.

Onder de kap kunnen we alvast rekenen op een 1,6 TDI met 105pk en een 1,4 TSI met cilinderuitschakeling die 140pk produceert en gemiddeld zo'n 112g/km CO2 de lucht in blaast. Als de nieuwe Golf zich voor het eerst laat zien zal het merk meteen ook beeld weergeven van de GTI. En die zou deze keer minimaal 220pk sterk zijn.