BMW M6 Gran Coupe lekt uit

Net als de M6 coupé en cabrio beschikt de met testosteron geïnjecteerde Gran Coupé over een 4,4l V8 volgens het Twinturbo-recept. Die genereert 560pk bij 6.000tr/min en 680Nm trekkracht vanaf 1.500tr/min. Vanuit stilstand spurt de coupé in 4,2 seconden naar 100km/u, een tiende sneller dan de zonneklopper, en we verwachten min of meer hetzelfde cijfermateriaal voor de vierdeurs.

Zoals ooit besproken bijft de elektronische topsnelheid van 250km/u behouden, al heeft het merk een achterdeurtje voorzien. Het M Driver's Package houdt namelijk geen rekening met de bestaande overeenkomst en stuwt de M6 de 300km/u-barrière net voorbij. In sedanvorm werd hij nog steeds niet officieel voorgedragen, ondanks het gelekte fotomateriaal, maar het wordt stilaan tijd.