Mini Paceman JCW klaar voor de start

Door: AUTO55

Als John Cooper Works mag de Paceman een felgesmaakt kleurenpatroon, en een heuse bodykit en enkele technische opwaarderingen op zijn naam schrijven. Behalve een bijgeschroefd onderstel produceert de drukgevoede 1,6l viercilinder 218pk en 280Nm koppel, net als in de Countryman JCW waar deze driedeurs de basis vandaan haalde.

Toppen doet de vierwielaangedreven Mini bij 225km/u en het verplichte sprintnummer kan binnen 7 seconden worden afgewerkt. Wie hem in het echt wil zien, moet nog tot het voorjaar wachten of eerder afzakken naar Detroit, waar de Brit op de NAIAS zijn werelddebuut beleeft. De eerste beelden kan je in de fotoreeks bekijken.