Europese autoverkoop op niveau 1993

Door: BV

Afgelopen maand daalden de Europese autoverkopen nog maar eens met 10%. Dat levert voor november een totale afzet van 965.918 eenheden op. Dat is het laagste aantal in 19 jaar, wat betekent dat Europa draait op het niveau van 1993. Het spreekt voor zich dat dergelijke evolutie, wanneer die op lange termijn wordt gehandhaafd, grote gevolgen heeft voor sector en de bijhorende tewerkstelling. Coherente door de overheid gestuurde steunmaatregelen op Europees niveau zijn er niet.

Hyundai was de enige grote autoproducent die z'n afzet in november gevoelig kon verhogen. Het bedrijf verkocht 7% meer dan een jaar ervoor. Zusterbedrijf Kia ging daarentegen met 3,6% achteruit.

De Fransen zitten in de groep met grote verliezers. De Renault Group boerde liefst 27,4% achteruit, ondanks het weerwerk van Dacia, al heeft dat bedrijf wel de generatiewissel van de Clio (met de gebruikelijke dip in leveringen) als excuus. Peugeot en Citroën gaan 16% in de min, General Motors (Opel en Chevrolet) geeft 13% prijs, Fiat moet het nog maar eens met 12,8% minder doen en Ford ziet 10,2% verloren gaan. Zelfs de VW-Group, dat een agressieve productstrategie voert, geeft prijs. Het aantal van 248,690 vertegenwoordigt een daling van 2,5%.

Over de eerste 11 maanden van het jaar, kent de automarkt een terugval van 7,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2011. Maar ook dat was reeds een crisisjaar. Europa kocht voorlopig zo'n 11,7 miljoen wagens.