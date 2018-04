Renault Captur zwart op wit

Door: AUTO55

De veelverkopende Nissan Juke en de op stapel staande Fiat 500X hebben er een concurrent bij. Captur zal hij heten, een crossover op basis van de nieuwe Clio die in principe pas in Genève zou opduiken. Maar zoals wel vaker het geval, kon men niet voorkomen dat de definitieve lijnen vroegtijdig op het net werden gegooid.

Wie overigens meent dat zijn naam bekend in de oren klinkt, heeft geen ongelijk. Vorig jaar kwam de Captur al eens bovendrijven, als sensueel studiemodel met een twin-turbo Energy dCi 160 op de vooras. Uit de recent gelekte patenttekeningen kunnen we echter afleiden dat het er in praktijk een pak minder futuristisch aan toe gaat. En we zullen niet de enige zijn die dat jammer vinden. Wordt zeker vervolgd.