Renault Captur is Franse Nissan Juke

Door: BV

De Juke van alliantiepartner Nissan is een succes en het is dus niet zo verwonderlijk dat Renault ook over een mini-SUV nadenkt. Deze Renault Captur is de visie van het Franse merk op zo'n compacte trendzetter. Hij is 4,22m lang, 1,95m breed en 1,58m hoog. Z'n bodemvrijheid van 26cm dient niet meteen om tussen de bomen door in de modder te gaan ploeteren maar om de drempels en stoepranden in een moderne stedelijke omgeving beter te verteren. De aandrijving van de Captur stuurt het vermogen van de 160pk en 380Nm sterke 1.6l twin-turbodiesel op een slimme manier naar de wielen die daar het meeste mee kunnen aanvangen.

De Captur heeft een zesbak met dubbele koppeling om bliksemsnelle schakelmomenten mogelijk te maken. Samen met een leeggewicht van amper 1.300kg een recept voor opvallend positieve cijfers. Enerzijds is er de sprinttijd van 8 tellen en de topsnelheid van 210km/u, anderzijds is er een mussendorst en een CO2-uitstoot van amper 99gr/km.

Na de Renault Dezir is dit de tweede creatie van nieuwe designchef Laurens van den Acker die ervoor bij Mazda actief was. Het wulpse koetswerk met opvallende vleugeldeuren rust op 22-duims velgen die samen met Michelin zijn gemaakt, en waarin band en velg in elkaar overlopen. In het interieur is meer dan rijkelijk gebruik gemaakt van hevig gekleurde veerkrachtige draden voor contact- en zitoppervlakken. Dat de Captur op weg is naar Geneve voor het Salon aldaar, spreekt voor zich.