Toyota krijgt recordboete

Door: BV

De Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NTHSA) heeft Toyota een recordboete van $ 17,3 miljoen in de nek gedraaid voor het laattijdig doorgeven van een gekend veiligheidsrisico met één van z'n auto's. Het gaat in dit geval over de vloermatjes in de Lexus RX 350 en RX 450h van modeljaar 2010. Die kunnen los komen en een goede pedaalwerking verhinderen. De NHTSA interpelleerde de automaker over een mogelijk probleem en Toyota antwoorde een maand later dat het op de hoogte was van 63 incidenten, waarna 154.000 exemplaren werden teruggeroepen om het euvel te corrigeren. De NHTSA vind de reactietijd van Toyota te traag en geeft daarom de hoogst mogelijke financiële straf.

Erg onder de indruk van de reactietijd van het bedrijf zijn de Amerikanen niet. Sinds begin 2010 is het al de vierde keer dat Toyota z'n chequeboek mag bovenhalen. Het totale boetebedrag bedraagt inmiddels meer dan $ 66 miljoen.