RIP Citroen C6

Door: BV

In de Citroën-fabriek in het Franse Rennes is de productie van de C6 beëindigd. Daarmee is ook meteen het einde gekomen aan de productie van wagens uit het D-segment op Franse bodem. Peugeot loste de 607 eerder niet af, wat van de Renault Latitude de enige grote Franse berline maakt. Die laatste wordt echter door Samsung in Korea gebouwd.

Citroën verkocht tijdens de eerste 10 maanden van het jaar amper 556 C6. En het model maakte nooit die impact die het bedrijf had gehoopt. Het product was al gehandicapt van bij de lancering. Die vond plaats in 2005, wat jaren later was dan oorspronkelijk gepland. Bovendien kreeg de C6 tijdens z'n levenscyclus nauwelijks updates.