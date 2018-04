Productieversie Porsche 918 Spyder ziet er zo uit

Door: BV

Een atmosferische 4,6l V8 die 550pk sterk is en drie elektromotoren die het geheel opstuwen naar een vermogen van 720pk. Cruciale cijfers die Porsche al vrijgaf over de productieversie van de 918 Spyder. Zelfs de prijs - € 765.500 - was al bekend. Maar hoe het eindresultaat er echt uitziet, dat was nog niet duidelijk. Porsche stelt de auto immers pas in september van 2013 voor op het Autosalon van Frankfurt.

Of de Chinezen stiekem ook dromen van een eigen supersportwagen, is onduidelijk. Maar gezien daar voor autodesign nog steeds graag de kopieermachine wordt bovengehaald, kan je maar beter op veilig spelen. Het lijkt er dus sterk op dat Porsche het definitieve ontwerp van z'n supersportwagen al heeft over gemaakt aan het Chinese patentbureau. En dat heeft de ontwerpen prompt gelekt. En zo is de 918 Spyder nu al vanuit alle hoeken te bewonderen.