Details en prijzen Porsche 918 Spyder

Door: BV

Het zal wel met het spektakelgehalte van de nieuwe automobiel te maken hebben, maar Porsche heeft de grootste moeite om de details van de aanstormende supersportwagen 918 Spyder onder doek te houden. Meer specificaties en zelfs de Duitse prijzen (die slechts marginaal zullen verschillen van de Belgische) zijn inmiddels door het digitale web gesijpeld. De hybride supersportwagen zal er zijn vanaf € 768.026. Maar wie wil, kan er ook een hoop meer aan uitgeven, want de opties zijn evenmin democratisch geprijsd.

Elk exemplaar wordt aangedreven door een 4,6l V8 die dankzij flink uit de kluiten gewassen drukvoeding zo'n 580pk en 500Nm opwekt en via een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling de achterwielen aandrijft. Er zijn ook nog twee elektromotoren, waarvan er één meewerkt met de achteras en een andere de voorwielen aandrijft. Die vooraan levert 116pk, die achteraan 129pk. Tel dat allemaal op en je komt op een totaal vermogen van net geen 800pk en een maximale trekkracht van 780Nm. 265/35 ZR20-rubber op de vooras en 325/30 ZR21-banden op de achteras krijgen de weinig benijdenswaardige taak om al dat geweld op het asfalt over te brengen. Tractiecontrole en Porsche Torque Vectoring Plus moeten het geheel beter te mennen maken. Carbon-keramische remmen horen de snelheid er indrukwekkend snel uit te halen. In de voorwielen zitten schijven met 41cm diameter en zes zuigers, terwijl de achterwielen vertraagd worden door exemplaren met een doorsnede van 39cm en vier zuigers.

Een optioneel ‘Weissach'-pakket keilt de airco en leder uit de uitrustingslijst en maakt meer intensief gebruik van plastics die met carbon versterkt zijn en titanium om nog eens 35kg uit te sparen. Er is zelfs geen verf voorzien - de panelen worden gekleurd door ze van een speciale folie te voorzien. Met het pakket kan de 918 Spyder volgens Porsche 2 tellen sneller een rondje Nurburgring neerzetten. Het kost je wel een flinke duit, want in deze uitvoering wil het bedrijf er al € 839.426 voor.

De 6,8kW sterke lithium-ion-accu kan via een ingebouwde generator opgeladen worden of kan aan een stopcontact gehangen worden. Een snellader zal ook leverbaar zijn. Dan is de 918 al in tweeënhalf uur opgeladen. Prijs: € 20.230. Er zijn nog wel meer extra's die even prijzig als smakelijk zijn. Magnesium wielen voor € 29.750, of de folie die het gewicht met 2,5kg beperkt voor € 11.900. Speciale ‘liquid metal paint' kost zo maar eventjes € 47.600. En wie bang is de voorvleugel te beschadigen kan een systeem krijgen dat de neus bij hindernissen wat verder van de grond heft. Het kost € 8.925. Ernaar kijken in onze fotospecial is dan weer helemaal gratis.