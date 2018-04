VW Snowareg voor extreme winters

Door: BV

Als de opwarming van de aarde zich doorzet, hebben we binnenkort nauwelijks nog nut voor extreme wintermachines. Volkswagen Zweden heeft dus groot gelijk dat ze nu al een aangepaste Touareg met rupsbanden hebben gebouwd. Vier rupsen vervangen het traditionele gelijke aantal wielen. De kracht is afkomstig van de 340pk sterke V8 TDI, al wil dat niet meteen zeggen dat je tegen een rotvaart van A naar B kan. De topsnelheid ligt in de buurt van 50km/u. Maar dat is dan wel over eender welk (bij voorkeur bevroren) terrein. Beeld is er in de fotospecial.