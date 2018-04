Peter Schreyer op de Kia-troon

Door: AUTO55

Sinds zijn vertrek bij Volkswagen AG in 2006, ging de Duitser bij het Zuid-Koreaanse Kia aan de slag. Tot op heden runde hij er de ontwerpafdeling. Met enkele significante resultaten bovendien. De modellenlijn ging er een pak gedurfder uitzien, van de Picanto tot de Optima, en Schreyer drukte zijn stempel door de zogeheten tijgergrille te introduceren. En daarmee de contouren van het familiegezicht te bepalen.

Om hun appreciatie voor geleverd werk uit te drukken valt Schreyer nu de eer te beurt om het roer van de firma over te nemen. Hij is de eerste buitenlander die deze presidentiële functie in de wacht sleept. Schreyer is ook gekend omwille van de tekenkunsten die tot de eerste generatie Audi A3 en TT hebben geleid.