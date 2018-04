Officieel: driedeurs Kia Picanto

Door: BV

De vijfdeursversie van de Kia Picanto is reeds geruime tijd in ons land leverbaar. En dat er een driedeursversie op stapel stond, was ook niet bepaald een geheim. Kia had immers al aangegeven daarmee een nog iets dynamischer ingesteld publiek te willen bereiken.

Nu zijn er officiële beelden van de Picanto driedeurs. De eerste in z'n soort, want tot op heden was de kleinste Kia altijd voorzien van vijf deuren. De gelijkenissen met de vijfdeurs zijn natuurlijk groot, maar de driedeurs heeft een tikkeltje dynamischer profiel dankzij de sterk oplopende gordellijn en is verkrijgbaar met een pittiger aankleding voor de bumpers, de grille, de velgen en het interieur.

Motorisch blijft alles identiek aan de Picanto vijfdeurs. Dat wil zeggen dat je de keuze hebt uit een 1.0 met 69pk en een 1.25 met 85pk. De nieuwe variant zal nog dit jaar in de showrooms te bewonderen zijn.